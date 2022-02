Cent'anni in forma smagliante per Vera Taddei, la festa a Montaione

Montaione terra del buon vivere e della longevità. Questa mattina infatti la signora Vera Taddei, all'anagrafe Severina, ha compiuto 100 anni in splendida forma. Ne ha dato notizia il primo cittadino Paolo Pomponi, che ha accolto l'invito del figlio della signora, Riccardo Rossetti, per congratularsi con l'ambito traguardo.

"In questi anni da sindaco - spiega in un post su Facebook - ho avuto la fortuna di partecipare a numerosi compleanni di centenari (per precisione quasi esclusivamente centenarie) e Vera è sicuramente la centenaria più "giovanile" che abbia incontrato. Uno di quegli incontri davvero emozionanti che lasciano ricordi indelebili. Una fortuna porterli fare. Una conferma che fare il sindaco della tua comunità è qualcosa di cui sarai sempre grato ai tuoi concittadini che te lo hanno permesso.".

A nome dell'amministrazione comunale è stata consegnata una pergamena che recita: "Esprimendo alla signora Severina un caloroso ringraziamento per l'invito ad affrontare la vita con ottimismo e serenità, che quotidianamente la sua presenza trasmette a tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerla e frequentarla".