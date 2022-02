Ciclismo, torna la Firenze-Empoli: le limitazioni al traffico

Si torna a correre sulle strade in bicicletta con la 35a edizione della Firenze – Empoli, gara ciclistica riservata alla categoria ‘Dilettanti under 23 elite’, sabato 26 febbraio 2022 a partire dalle 12.40 da piazzale Michelangelo Firenze.

Centoquaranta chilometri di collina toscana, che la nutrita carovana di ciclisti (in molti parteciperanno essendo questa corsa la prima della stagione) e ammiraglie attraverserà il territorio comunale fiorentino e proseguirà nel territorio comunale di Empoli, seguendo un circuito prestabilito che si ripeterà per sei volte con conclusione prevista in via Carraia. Per questo saranno necessarie delle modifiche temporanee alla viabilità comunale.

"Bello tornare a fare ciclismo e a immaginare la stagione dilettantistica con questa classica che è il fiore all’occhiello del movimento dilettantistico del ciclismo", ha affermato Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport del Comune di Empoli.

Il percorso prevede la partenza da piazzale Michelangelo, quindi discesa fino al Galluzzo. Quindi partenza ufficiale dal ponte Bailey, Tavarnuzze, San Casciano, Spedaletto, Chiesa Nuova, Cerbaia, Montelupo Fiorentino, ingresso a Empoli in Via Cherubini, Via Giovanni Da Empoli, Via Fucini, Via Fabiani, Viale IV Novembre. Quindi ancora Via Carraia, salita di Monteboro, Fontanella, Monterappoli, Via Dei Cappuccini, Via Vico, Via Bartoloni (da ripetere 5 volte). Quindi ancora Via Carraia, Monteboro, Fontanella, Monterappoli, S.P. 51 Valdorme fino al Pozzale, Via Maremmana 1° Tratto, S.P. 52, Via Vico, Via Bartoloni, Viale IV Novembre, e il classico arrivo in Via Carraia.

La manifestazione è organizzata da G.S. Maltinti Lampadari A.S.D. Empoli.

Come cambia la viabilità

In conseguenza dei passaggi della corsa ciclistica, l’organizzazione della manifestazione ha chiesto la disattivazione degli impianti semaforici in località Sant’Andrea e Fontanella che saranno dunque regolati con sola luce ‘gialla lampeggiante’ dalle 13.30 alle 17 del giorno 26 febbraio 2022, con viabilità manuale da parte degli organi di Polizia Stradale coinvolti.

Potranno verificarsi possibili rallentamenti per chi proviene da Castelfiorentino in direzione Empoli se transita sul vecchio tracciato della 429 tra i centri abitati di Fontanella e Molin Nuovo.

Di seguito gli altri provvedimenti, come descritti dall’ordinanza comunale:

Dalle 7 alle 18 di sabato 26 febbraio 2022

Via Torricelli

tratto compreso tra Via Volta e Via Carraia – dalle 13 alle 18

Divieto di Transito e di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara

Via Carraia

Tratto compreso fra viale IV Novembre e Via Torricelli – dalle 8 alle 18

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e svolgimento della gara

Piazzetta tra Via Bonistallo e Via Carraia

Piazzetta – dalle 13 alle 18 per montaggio palco

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara

tratto compreso fra Via Carraia e Via Pirandello – dalle 8 alle 18 per montaggio palco

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara

tratto compreso da Lazzi e Via Pirandello lato destro – dalle 9 alle 18

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara

Via Fucini

lato destro del tratto compreso tra Piazza Toscanini e Via Mercadante

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli

Via Montanelli

ambo i lati del tratto compreso tra Via Senese Romana e Via O. Di Paolo

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli

Via Salaiola

ambo i lati del tratto interno al centro abitato di Monterappoli

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli

Via Valdorme Vecchia

ambo i lati del tratto compreso tra Via Valdorme Nuova, lato Empoli, e Via Maremmana I° tratto

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli

Via Maremmana I° tratto

ambo i lati del tratto compreso tra Via Valdorme Vecchia e Via Salaiola

Divieto di Sosta con Rimozione coatta di tutti i veicoli

Via Bartoloni

ambo i lati del tratto compreso tra Via G.B. Vico e il Viale IV Novembre

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli

Inoltre sono altresì previsti altri provvedimenti: dalle 13.30 alle 17.30 di sabato prossimo, sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara, come segnalata dai veicoli recanti i pannelli “inizio gara” e “fine gara” nonché l’istituzione della segnaletica di Divieto di Transito a tutti i veicoli eccetto veicoli partecipanti e/o utilizzati dall’organizzazione per lo svolgimento della gara, nelle seguenti postazioni:

Via Salaiola

all’intersezione con Via Sottopoggio per S.Giusto, Via di Corniola, Via dei Cappuccini e Via Valdorme Nuova,

Via Pozzale

all’intersezione con Via di Canzano,

Via Carraia

alle intersezioni con: Via Galilei, Via Marconi, Via Bonistallo, Via Torricelli, Via P. e M. Curie, Via Pirandello, Via G.B. Vico, Via Meucci, Via A. Di Cambio, Via del Terrafino e Via di Corniola,

Via A. Di Cambio

all’intersezione con il V.le Buozzi,

V.le IV Novembre

all’intersezione con Via Bartoloni,

Via Bartoloni

all’intersezione con Via De Sanctis e Via Pacinotti,

Via Valdorme Vecchia

all’intersezione con Via Adamello, Via Pozzale e Via Bixio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa