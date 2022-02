Comune di Pietrasanta, 15 nuove assunzioni nel 2022

Cinque pensionamenti, quindici nuove assunzioni: è il “saldo” che il Comune di Pietrasanta ha messo in cantiere, per il 2022, alla voce “personale”, come specificato nel Piano triennale del fabbisogno del personale approvato dalla giunta e che, dopo un ulteriore passaggio in commissione bilancio, sarà sottoposto all'esame del consiglio comunale.

Attualmente, i dipendenti in servizio in Municipio sono 161: “Dal 2019 – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – il Comune è riuscito a mantenere una dotazione organica stabile nonostante le nuove disposizioni normative sul regime pensionistico e, da ultimo, l'emergenza sanitaria. Con l'adozione del fabbisogno triennale, in particolare per l'anno in corso, vogliamo tornare a dare un impulso forte alle assunzioni del personale dipendente”.

Fra i quindici profili “in entrata” ci sono tre agenti di polizia municipale, nove dipendenti di categoria C fra profilo amministrativo e tecnico e altri tre di categoria D. Gli strumenti utilizzati per il reclutamento del personale sono la mobilità volontaria fra Enti, i concorsi e l'utilizzo di graduatorie di procedure concorsuali svolte da altri Enti: “Da febbraio 2020 a settembre 2021, con tutte le restrizioni e le difficoltà legate all'emergenza covid – ricorda l'assessore a personale e bilancio, Stefano Filié – siamo comunque riusciti a svolgere cinque concorsi pubblici. Ma la programmazione è fondamentale, per mantenere un livello di efficienza che ci permetta di essere puntuali nell'erogazione dei servizi che ci chiedono i cittadini e lavorare con efficacia sotto il profilo amministrativo: ecco perché, sperando finalmente in un pieno recupero della normalità quotidiana, cercheremo di riaggiornare con opportuno anticipo il piano triennale, inserendo le indicazioni per il 2023”.

Queste le procedure concorsuali attive: mobilità volontaria per l'assunzione di categoria C, profilo amministrativo, per la quale è stata fissata la data del colloquio; un concorso pubblico per categoria C, per il quale è appena terminato il termine di presentazione delle domande; ancora vigente, infine, la graduatoria di procedura concorsuale per assunzione di dipendenti di categoria D.