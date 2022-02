Consiglio comunale Montespertoli, si parla dell'ufficio postale e del centro I lECCI

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 24 febbraio, alle ore 21.15, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, la seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma sul canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

Tutti i membri dell’assemblea consiliare, sindaco, assessore e assessori, presidente del Consiglio Comunale, consigliere e consiglieri comunali e tutti i cittadini dovranno esibire la certificazione verde al personale incaricato.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 267/2000;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito al ritiro dei rifiuti da parte di Alia in Viale Risorgimento;

5. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito ai lavori presso l’Ufficio Postale del Capoluogo;

6. Servizio di promozione del territorio presso il Centro della Cultura della Vite e del Vino ‘I Lecci’;

7. Modifiche al regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

8. Secondo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022 – 2023;

9. Variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art 175 del d.lgs 267/2000.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa