Esami di radiologia fino alle 23 e di domenica: il recupero degli arretrati a Pistoia

Radiologia aperta fino alle 11 di sera, dal lunedì al venerdì, il sabato pomeriggio e anche la domenica per recuperare una parte sostanziale degli esami che hanno subito un rallentamento a causa della pandemia. Anche il presidio ospedaliero San Jacopo, come gli altri ospedali dell’Azienda, ha aderito al progetto promosso dai Dipartimenti diagnostica per immagini (diretto dal dottor Maurizio Bartolucci) e professioni tecnico sanitarie (diretto dal dottor Renzo Ricci) che prevede un utilizzo massimo delle risorse interne, sia del personale che delle apparecchiature.

“Medici, tecnici e infermieri sono ora impegnati in una nuova sfida, cercando di sfruttare al massimo le apparecchiature per ridurre i tempi di attesa, in particolare, per l’esecuzione degli esami di Risonanza Magnetica, di TC ed ecografici” ha dichiarato la dottoressa Letizia Vannucchi, direttore della struttura complessa di radiologia del San Jacopo.

Mensilmente vengono svolti 340 esami in più: 90 risonanze magnetiche, 30 Tc e 220 ecografie (prevalentemente all’addome) a Pistoia e 100 nel presidio di L. Pacini anch’esso inserito nel progetto.

“Con questa opportunità potremo progressivamente soddisfare le esigenze dei nostri cittadini: l’orario prolungato insieme ai giorni festivi in genere garantisce anche l’appuntamento più vicino al luogo di residenza. Ringrazio il personale della radiologia per lo spirito di servizio e per aver realizzato questo importante progetto” –ha sottolineato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore del presidio ospedaliero.

“Il progetto aziendale denominato RLA – Riduzione Liste D’Attesa- è un impegno che comporta una riorganizzazione interna alle radiologie della nostra Azienda che porterà sicuri benefici nella riduzione dei tempi di attesa per alcune tipologie di esami ed al quale si aggiungeranno, a breve, ulteriori iniziative – ha aggiunto Bartolucci.

Per gli appuntamenti al sito dell’Azienda USL Tc oltre al numero di telefono del Cup aziendale le alternative on line.

Fonte: Asl Toscana Centro