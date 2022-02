Ex Gkn, un anno di cassa integrazione per le addette alle pulizie

Sottoscritto al Mise un accordo di un anno di cassa integrazione per le addette alle pulizie della ex Gkn di Campi Bisenzio. Filcams Cgil l'ha definita "un'operazione importante a tutela delle lavoratrici, in vista dell'applicazione dell'accordo del 19 gennaio".

Nell'accordo è richiesta la cassa integrazione retroattiva, dal 1 gennaio fino a 12 mesi "per le lavoratrici e i lavoratori del reparto multiservizi della Easy Group in fallimento" tra i quali "anche i sei rimanenti dell'appalto dell'ex Gkn".