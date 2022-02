Fi-Pi-Li, Landi (Lega): "Basta rattoppi, pensiamola nuova e senza pedaggio"

“La Firenze-Pisa-Livorno sente inevitabilmente il peso degli anni. Ai costi di manutenzione elevatissimi non corrispondono effetti positivi né sulla viabilità né sulla sicurezza. Anziché continuare a gettarvi ogni anno decine milioni di euro forse sarebbe il caso di cominciare a pensare a un intervento radicale di adeguamento e ammodernamento, da finanziare con le fonti già esistenti, senza pedaggi”.

Così il consigliere regionale della Lega e Portavoce dell’Opposizione Marco Landi annunciando un’interrogazione che sarà discussa domani con la quale la Giunta è chiamata a indicare il numero di sinistri registrati e di cantieri allestiti nell'ultimo quinquennio e se non ritiene opportuno valutare un intervento di più ampia portata rispetto a quelli realizzati in questi anni.

“Incidenti, cantieri, cedimenti strutturali: viaggiare sulla Fi-Pi-Li è un’odissea senza fine. Un’odissea che si trascina da decenni, con un progetto nato vecchio e diventato vecchissimo. Il risultato è che questa importante arteria si dimostra non in grado di sostenere un traffico medio giornaliero di circa 50mila veicoli. I 26 milioni annunciati nel 2019, i 33 milioni di cui si parla adesso, i milioni spesi ogni anno per la manutenzione ordinaria non stanno producendo risultati. Segno che i margini di miglioramento non ci sono, almeno non proseguendo sulla strada dei rattoppi”, conclude Landi.

Fonte: Ufficio Stampa