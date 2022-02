Fiocchi blu e rosa, sono nati 7 cuccioli alla Scuola Cani Guida per Ciechi

Sei fiocchi blu ed uno rosa alla Scuola Cani Guida per Ciechi di Scandicci, dove sono nati 7 bellissimi cuccioli di Golden Retriever, che un giorno diventeranno preziose guide per persone non vedenti.

La Scuola cani guida, struttura della Regione Toscana, è sempre alla ricerca di nuove famiglie amanti degli animali, disposte a prendere in affidamento un cucciolo per il primo anno di vita.

I sette cuccioli per due mesi staranno con la mamma che, insieme alla famiglia cui è affidata, provvederà ai loro bisogni ed alla loro crescita. Alla fine di questo periodo saranno assegnati a sette famiglie affidatarie, che seguiranno la loro crescita per il primo anno di vita, educandoli secondo un preciso programma che segue le varie fasi di sviluppo fisico e comportamentale del cane.

Alla fine di questo fondamentale periodo educativo, i cuccioli ormai diventati adulti, rientreranno alla Scuola ed inizieranno il percorso di addestramento. Dopo sei mesi saranno assegnati ad una persona non vedente per diventare la sua guida ed il suo fedele compagno di vita.

Qui per conoscere la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi

Fonte: Regione Toscana