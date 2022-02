A soli 36 anni è scomparsa Genny Cecchini, si spegne il sogno della truccatrice

Un lutto straziante quello di Genny Cecchini, 36enne originaria di Fucecchio che per anni aveva vissuto a Milano e Roma per inseguire il suo sogno di lavorare nell'area make-up per la moda. La vicenda viene raccontata dal quotidiano 'Il Tirreno' nell'edizione di oggi.

Genny Cecchini era originaria della frazione di Querce, piccolo paese sui colli di Fucecchio, dove vive ancora la mamma. Il calvario della famiglia Cecchini è cominciato con la scomparsa del capofamiglia, il padre Luciano. Poi meno di un anno fa l'amarissima scoperta, quella malattia che nonostante i trattamenti a Cisanello e un'operazione a Firenze ha potuto fermare.

I funerali si terranno alle 15 di mercoledì 23 febbraio nella chiesa di Spianate ad Altopascio, la camera ardente è stata allestita nella cappella dell'ospedale di Pescia. Genny lascia oltre alla madre i fratelli Andrea e Riccardo, il compagno Riccardo, parenti e tantissimi amici.