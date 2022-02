Grave incidente in A1, traffico bloccato e 6 km di coda in Valdarno

Traffico bloccato in A1 per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante nel tratto tra le uscite Incisa-Reggello e Valdarno. In entrambe le direzioni si registrano 6 km di coda. Pare che un mezzo pesante si sia ribaltato sulla carreggiata opposta, ma la dinamica è da verificare. Un 41enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in codice rosso a Careggi. Si consiglia per chi è diretto a Sud verso Roma di uscire a Incisa Reggello, chi sale verso Firenze di uscire a Valdarno.