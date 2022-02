La presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza in visita al Cnr di Pisa

La presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) Maria Chiara Carrozza ha visitato ieri, per la seconda volta, l’Area della ricerca di Pisa, incontrando i direttori degli istituti presenti in Area. La Presidente ha anche voluto rivolgere, in conclusione della sua giornata, un messaggio a tutto il personale, cogliendo l’occasione per incominciare a parlare del Piano di Rilancio e di quello che attualmente si sta facendo per predisporlo, insieme ai vari stakeholders coinvolti, interni ed esterni. Ha mostrato, tra l’altro, il lavoro di raccolta e lettura dei dati e dei numeri attuali, la fotografia del momento relativamente ai dipartimenti e al personale, alcune criticità da cui partire e i prossimi passi che si intenderà perseguire.

“Il Cnr ha tante anime, una vocazione multidisciplinare non comparabile con altri enti. Il Piano di rilancio è teso a trovare a tutte queste anime un posizionamento strategico. La sfida ora è trovare gli strumenti necessari per raggiungere la nostra missione, che mira al bene collettivo, togliendo quella sorta di tappo che progressivamente ha bloccato il Cnr”. Secondo la Presidente Carrozza il momento è propizio: “Sia per i fondi e per le strategie del Pnrr, che vede il Cnr protagonista, ma anche per l’attenzione che la Presidenza del Consiglio e il Ministro Messa dimostrano verso il nostro Ente: sono tutte circostanze molto favorevoli a questo nuovo impulso”. Antonello Provenzale presidente dell'Area della ricerca di Pisa del Cnr dichiara: "Siamo stati onorati dalla visita e abbiamo apprezzato l' entusiasmo ed energia nell'affrontare le questioni aperte, dal Pnrr, al Piano di Rilancio, alle molte problematiche quotidiane che la rete scientifica deve affrontare. Esprimo tutta la mia fiducia per un grande rilancio del nostro Ente".

Fonte: Cnr di Pisa