Lavori per Ex3 e il Memoriale di Auschwitz

Un intervento per il completamento e la riqualificazione dell’edificio Ex3 e per il nuovo allestimento permanente del Memoriale di Auschwitz. E’ quello che prenderà il via a partire da lunedì 28 febbraio nell’immobile di Gavinana con un impegno complessivo di 1,3 milioni di euro. Il Memoriale rimarrà chiuso fino a maggio per consentire la realizzazione dei lavori.

“Diamo il via a un importante intervento di completamento architettonico ed espositivo dell’immobile sede del Memoriale – ha detto l’assessore Meucci –, che sarà realizzato sotto la direzione dei Servizi tecnici del Comune, per rendere la struttura ancora più funzionale e accogliente, sia dal punto di vista architettonico che della valorizzazione dell’opera grazie a un nuovo allestimento. Al piano terra viene risistemato l’open space centrale per dare sede al nuovo allestimento museale e lateralmente vengono realizzate stanze per videoroom ed esposizioni, mentre al piano primo vengono realizzati gli uffici. L’allestimento del Memoriale prevede sei sezioni al piano terra che conducono i visitatori in un percorso che va dall’inizio della deportazione fino alla liberazione, per poi far vivere un’esperienza immersiva nel Memoriale con opportune soluzioni tecniche di collegamento fra piano terra e piano primo. Un modo per dare ulteriore centralità a questo monumento perché possa testimoniare alle giovani generazioni l’importanza di mantenere sempre viva la memoria di quella immane tragedia”.

"È l’ultimo intervento per il completamento del Memoriale sia dal punto di vista strutturale che da quello degli allestimenti - ha detto l’assessore alla cultura della memoria Alessandro Martini -. L’obiettivo è renderlo sempre più un luogo accogliente, didattico e capace di far entrare chi lo visita, soprattutto speriamo le scolaresche e le giovani generazioni, nella tragedia immane delle deportazioni nazifascite, dell’Olocausto, della Shoah. Un luogo quindi dove prendere coscienza di quello che è accaduto. È un lavoro importante che stiamo portando avanti con la Regione, il Museo della Deportazione di Prato, la comunità ebraica e soprattutto l’Aned, proprietaria dell’opera. Per consentire questi lavori il Memoriale sarà chiuso alle visite. Sappiamo di chiedere un sacrificio ma al termine dell’intervento potremo ripartire con una struttura dove la memoria, la cultura, l’educazione e i valori saranno ancora più protagonisti”.

“Quella porzione del Quartiere 3 è per noi un luogo che, da anni, è dedicata al ricordo - ha detto la presidente del Q3 Serena Perini -. Oltre ai lavori in corso al Memoriale italiano di Auschwitz presso il centro Ex3 a Gavinana, abbiamo il monumento dedicato ai caduti di Pian d’Albero in piazza Elia Dalla Costa e presto avremo un monumento a Gino Bartali, nella piazza a lui dedicata per ricordare il grande campione fiorentino di ciclismo e ‘Giusto fra le Nazioni’. Non posso che essere felice per l’avvio dei lavori al Memoriale che consentiranno una migliore fruizione di un’opera unica a Firenze ed in Europa”.

Nel dettaglio, l’edificio Ex3 vede due appalti in corso: con il primo saranno realizzati gli interventi di riqualificazione architettonica e impiantistica dell’immobile per il nuovo lay-out. Al piano terra sarà modificata l’area centrale e saranno realizzate nuove stanze. Al piano primo, salvaguardando il Memoriale di Auschwitz, saranno creati i locali per gli uffici. Viene inserito un nuovo ascensore per collegare il museo agli uffici del piano primo. In copertura viene riqualificato lo strato superficiale per ottenere una nuova impermeabilizzazione. A livello impiantistico è previsto il rifacimento dell’impianto termico e di condizionamento con sistemi di nuova generazione a risparmio energetico; è inoltre previsto il rifacimento dell’illuminazione e la ridefinizione dell’impianto antincendio. L’importo dei lavori del primo appalto è di circa 1 milione di euro. Con il secondo appalto si procederà alla progettazione e realizzazione di un nuovo allestimento museale, sulla base degli indirizzi elaborati da Aned in collaborazione con la Regione Toscana. Nell’allestimento è compresa la realizzazione di un sito web dedicato e di una serie di tecnologie multimediali all’interno dello spazio per offrire ai visitatori vari approfondimenti. L’importo dei lavori del secondo appalto è di 300mila euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa