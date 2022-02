Linea Firenze-Empoli-Siena, FdI: "Maglia nera delle tratte regionali, pendolari esasperati"

Quando il mese scorso avevamo parlato della situazione della Firenze-Empoli-Siena, finita, assieme ad altre 5, sotto l'indice di puntualità, quello previsto per ottenere il bonus di rimborso per i pendolari, eravamo stati facili profeti. Perché le prime indicazioni che giungevano per il mese di gennaio su questa tratta, secondo quanto emergeva anche sui social, mostravano pesanti ritardi. E le cose sono andate esattamente in quella direzione. La linea Firenze-Empoli-Siena si è dimostrata stavolta la peggiore in assoluto tra tutte le tratte regionali, ed i pendolari hanno diritto (magra consolazione) anche per gennaio 2022, al bonus rimborso. Ripetiamo quanto scritto 1 mese fa; ai pendolari non interessa assolutamente ottenere i bonus di rimborso, che tra l'altro arrivano spesso con colpevole ritardo.

I passeggeri vogliono una linea funzionante, non una situazione indecente come quella attuale. La situazione peggiora di mese in mese, tanto che anche nel mese di febbraio 2022 giungono preoccupanti segnali per il traffico dei treni regionali. Una situazione veramente insostenibile.

Quando si sveglierà la Giunta regionale? Quando si farà qualcosa per risolvere i problemi di questa linea? Quando si convocherà finalmente la commissione trasporti regionale?

Federico Pavese portavoce Fratelli d'Italia zona Empolese e Giampaolo Giannelli responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'Italia