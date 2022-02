Nuit des Masques for ANT: ultimo di Carnevale al Ristorante Fuor d’Acqua

Finalmente, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, riprendono gli eventi organizzati da Fondazione ANT a Firenze. Si svolgerà infatti martedì 1 marzo alle 20,30 presso lo splendido ristorante Fuor d’Acqua – in via Pisana 37/r a Firenze (zona Oltrarno) – l’evento Nuit des Masques for ANT, organizzato da Fondazione ANT per raccogliere fondi da destinare a Bimbi in ANT, il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai piccoli malati di tumore. La serata sarà caratterizzata da un menù di pesce e da intrattenimento musicale con DJ set Luca Moriani. Si tratta di un’occasione davvero unica per festeggiare l’Ultimo giorno di Carnevale all’insegna della solidarietà e dell’allegria. Si potrà partecipare all’evento con un’offerta minima di 120 euro. Per info e prenotazioni è possibile contattare Cristina Casamassimi cell. 349 2554648 oppure direttamente il Ristorante Fuor d’Acqua al numero 055 222299.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 7 infermieri e 4 psicologhe.

Fonte: Fondazione ANT