Pistoia incontra Praga 5, patto di amicizia col distretto della capitale ceca

Promuovere lo scambio di esperienze e sviluppare attività comuni in ambiti diversi, dal quello culturale all’artistico, dallo sportivo al turistico, passando per l’educativo e il commerciale. È questo l’obiettivo del Patto di amicizia da poco firmato dai Comuni di Pistoia e Praga 5, uno dei più grandi distretti della metropoli, situato sul lato ovest del fiume Moldava, e suggellato in questi giorni dalla visita istituzionale dell’assessore al turismo Alessandro Sabella nella capitale della repubblica ceca.

Oltre alla collaborazione e al reciproco scambio di esperienze relative allo sviluppo delle due città, con particolare riferimento all’ambito turistico, un ruolo importante è ricoperto anche dallo sviluppo di attività culturali e artistiche. È prevista, infatti, l’organizzazione di un progetto di Street Art che si svolgerà in entrambe le città e la partecipazione di virtuosi musicisti pistoiesi a un concorso per giovani talenti che si tiene in questi giorni a Praga, il “Talent Prahy 5”. Previste, inoltre, collaborazioni nell’organizzazione di eventi, mostre e nello sport.

Ieri mattina, lunedì 21 febbraio, l’assessore Sabella ha incontrato Mauro Marsigli, ambasciatore italiano a Praga, Alberta Lai, direttrice dell'Istituto culturale italiano a Praga, e Francesco Augusto Razetto, presidente della Eleutheria Foundation, per gettare le basi per il progetto di Street Art, come modello di riqualificazione artistica e rigenerazione sociale che unisca le due culture.

«Con questo ulteriore patto di amicizia andiamo a rafforzare e sviluppare alcuni settori strategici per la nostra città, ricercando forme di interazione – sottolinea Alessandro Sabella, assessore al turismo –. In questo modo, oltre a un’impronta globale, legata più propriamente alla promozione del territorio, andiamo a fornire ai più giovani la possibilità di confrontarsi, di crescere artisticamente, affinché possano ampliare i propri orizzonti culturali e rapportarsi con nuove realtà. A nome dell’Amministrazione, ci tengo a ringraziare Andrea Cosentino per l’impegno profuso nella promozione del progetto di Street Art e per aver permesso lo sviluppo di questo ambizioso patto.»

Nella tre giorni di incontri istituzionali, l’assessore Alessandro Sabella ha avuto più volte occasione di confrontarsi con il sindaco e il vicesindaco di Praga 5, rispettivamente Renata Zajìckovà e Lukas Herold, per iniziare a impostare un discorso su scenari e prospettive future. Tra i momenti più importanti della visita, la partecipazione di Manuel Signorini, giovane musicista della banda comunale di Pistoia che suona il trombone, all’evento musicale internazionale “Talent Prahy 5”.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa