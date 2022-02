Alto basso magro grasso brutto bello, Riccardo! Di sicuro molte persone riconoscono questo refrain, captato sulle tv locali o in radio. Riccardo Porciani è uno degli imprenditori più noti della Toscana. Le televendite, i manifesti, le pubblicità, i volantini portano la sua faccia e il suo nome: Riccardo Corredi. Vende materassi, guanciali, letti, divani e quant'altro per far rilassare il cliente. A breve lo farà anche nell'Empolese, per la precisione a Sovigliana. Ce ne ha parlato lui stesso.

Quando aprirete e dove?

Sabato 26 inauguriamo in viale Togliatti 113 alle 15 e ci sarò personalmente.

Quanti punti vendita avete in Toscana?

Abbiamo un punto vendita in Liguria a Sarzana, poi attualmente in Toscana siamo a tredici locali aperti in tutto il territorio.

Perché avete scelto Sovigliana?

Da tempo non faccio più televendite ma sono conosciuto in molte zone e Sovigliana era una di queste. Aprire qua è frutto di una strategia commerciale precisa, vogliamo stare vicini ai clienti affezionati e nell'Empolese ce ne sono molti. Poi questa è una zona centrale.

Ci saranno sorprese in questo nuovo locale all'inaugurazione?

Inauguriamo in uno spazio adatto a quanto vogliamo proporre. Ci saranno ovviamente già da subito delle offerte per chi verrà al primo giorno...

Come è cambiato col Covid il modo di pensare il letto? Si dorme 'diversamente'?

Il Covid ha ovviamente paralizzato tutti. Molte persone sono rimaste a casa e hanno passato più tempo a letto. Ma se il letto è cattivo, se il materasso non va bene, allora ne risente la salute. Al momento della riapertura ci siamo resi conto di aver venduto molti dispositivi medici. Il materasso è la prima medicina!

In che senso?

Se si spende per un materasso si è intelligenti. È il posto dove passiamo otto ore al giorno, in media, quindi bisogna starci bene e non avere dolori. Non ci si pensa mai ma il materasso è importante e il nostro obiettivo è far stare bene chi viene in negozio.

La crisi si fa sentire, ma comunque voi andate avanti, è un bel segnale.

Nonostante la pandemia, continuiamo a aprire. Lo facciamo perché abbiamo una clientela affezionata da quasi 43 anni. Noi raccogliamo molti clienti col passaparola, è una cosa che mi fa molto piacere. Poi aprire un nuovo negozio è sempre bello perché si dà l'opportunità di lavorare a chi prima non l'aveva.

Da dove arrivano i vostri prodotti?

I nostri materassi sono di qualità, fatti per durare venti anni, non come alcune cose che vengono dall'estero e sono da buttare dopo due anni. Se ci sono pregi è merito nostro, se ci sono difetti è colpa nostra e si cambia con una garanzia certificata. I nostri prodotti sono Made in Italy al 100%.

Quanto conta la vicinanza fisica al cliente?

È bello star vicino alla clientela, vorrei essere in ogni punto vendita ma non posso. Però è come se lo fossi, perché la faccia dei responsabili e dei dipendenti è come se fosse la mia. C'è un marchio. Riccardo Corredi è fatta da professionisti di cui ci si può fidare.