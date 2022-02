Riqualificazione strade, consegnati i lavori per 7 interventi nei quartieri cittadini e in collina

Consegna dei lavori da parte dell’Amministrazione Comunale per la riqualificazione di sette strade nei quartieri e nel territorio collinare di Scandicci, ovvero in via di Rinaldi tra via delle Fonti e la località Casarsa, via delle Nazioni Unite tra le rotonde Primo maggio e 17 marzo, via Poccianti in corrispondenza con largo Macchiaioli, via Pisana tra via della Pieve e via di Castelpulci, via Donizetti tra via Rialdoli e via dell’Acciaiolo, i vialetti d’accesso alla scuola XXV Aprile di Vingone e viale Europa per quanto riguarda il consolidamento della scarpata e il ripristino del marciapiede.



I primi cantieri aprono entro l’inizio di marzo, con la conclusione dei lavori fissata per i mesi estivi; l’importo contrattuale complessivo per i sette cantieri è di 827.213,13 euro oltre Iva, con l’aggiudicazione al Consorzio stabile F2B di Ciampino (Rm) nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria strade.



“Strade, marciapiedi e percorsi pedonali sempre più sicuri per chi si muove nei nostri quartieri – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – i lavori per sei vie cittadine e per l’accesso alla scuola XXV Aprile di Vingone porteranno a migliorare la mobilità in tutto il territorio comunale, grazie alla programmazione dei lavori di riqualificazione che tiene conto prima di tutto delle priorità dettate dalla tutela dei pedoni e degli automobilisti lungo i percorsi cittadini ed extraurbani. Come ormai anche con gli interventi precedenti, l’impegno dei nostri uffici va anche al decoro delle strade urbane e collinari. La modalità di aggiudicazione tramite accordo quadro semplifica le procedure e ci fa risparmiare risorse pubbliche”.



Di seguito gli interventi per cui sono stati consegnati i lavori.



Via Rinaldi tra via delle Fonti e località Casarsa

Il Progetto prevede le seguenti opere di manutenzione straordinaria: asfaltatura dell’intera carreggiata previo fresatura con conglomerato bituminoso di tipo tradizionale; rifacimento segnaletica stradale orizzontale.

Via delle Nazioni Unite tra le rotonde Primo maggio e 17 marzo

Il Progetto prevede fresatura e scavo della carreggiata di ingresso e uscita dalla rotonda I Maggio, riempimento con fondazione stradale, asfaltatura; fresatura e conglomerato bituminoso nelle restanti parti della carreggiata di via delle Nazioni Unite; posa di nuova caditoia nella porzione di marciapiede nuovo; sostituzione e rialzamento dei chiusini d’ispezione esistenti, sostituzione caditoie e griglie, sostituzione delle zanelle e dei cordoli rotti.



Via Poccianti in corrispondenza con largo Macchiaioli

Il Progetto prevede le seguenti opere: fresatura e scavo della carreggiata della corsia direzione Firenze, riempimento con fondazione stradale, asfaltatura. Sostituzione degli attuali 3 pini con 1 platano varietà vallis clausa e due magnolie grandiflora. Nuovo impianto d’irrigazione collegato all’esistente. Sostituzione delle zanelle in porfido esistenti nel tratto oggetto di rimozione delle alberature. Sostituzione e rialzamento dei chiusini dei pozzetti d’ispezione; rifacimento segnaletica stradale orizzontale.



Via Pisana tra via della Pieve e via di Castelpulci

Il progetto si sviluppa in tre lotti: strada, via pisana interna e Olmo e parcheggio via Pisana. Riguardo la strada rifacimento completo dell'impianto di illuminazione pubblica con 14 nuovi pali, smontaggio dei vecchi pali di illuminazione, rifacimento del marciapiede esistente, realizzazione di marciapiede nuovo; spostamento dei cavi di bassa tensione Enel nella carreggiata, fresatura e rifacimento del manto stradale sulla corsia in direzione Lastra a Signa da via della Pieve a via di Castelpulci, rifacimento tappeto dell’attraversamento via di Castelpulci e ampliamento del marciapiede lato bar, con predisposizione per nuovo palo della pubblica illuminazione; nuovi pali illuminazione per attraversamenti di via pisana; rifacimento di porzioni di tappeto di marciapiede dal parcheggio; rifacimento segnaletica orizzontale e verticale; sostituzione e rialzamento dei chiusini d’ispezione esistenti, sostituzione caditoie e griglie. Riguardo via Pisana Interna e Olmo, la fornitura e posa in opera dei pali di illuminazione pubblico. Con la sistemazione del parcheggio esistente sono previsti sei posti auto più uno per disabili, viene inoltre realizzato un marciapiede per creare un collegamento pedonale tra via Michelassi e il marciapiede esistente in via Pisana.



Via Donizetti tra via Rialdoli e via dell’Acciaiolo

Fresatura e asfaltatura della carreggiata, rifacimento di porzioni di marciapiede, realizzazione di spartitraffico in sostituzione degli attuali New Jersey, rifacimento segnaletica.



Vialetti d’accesso alla scuola XXV Aprile di Vingone

Il vialetto esterno viene pavimentato, mentre quello interno sistemato con il ripristino delle pendenze per evitare ristagni d’acqua. Contestualmente vengono eseguite verifiche sulla captazione delle acque meteoriche e ripristinata la funzionalità di una caditoia.



Viale Europa per quanto riguarda il consolidamento della scarpata e il ripristino del marciapiede

L’intervento proposto prevede sostanzialmente il consolidamento della scarpata mediante l’inserimento al piede di un contrafforte.