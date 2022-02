Scoperto mezzo chilo di hashish al parco delle Cascine

La polizia ha scoperto e sequestrato quasi mezzo chilo di hashish alle Cascine, in quel di Firenze. La droga è stata scovata grazie al fiuto dei cani antidroga che hanno operato in diverse zone del parco. In alcuni casi la sostanza stupefacente era già divisa in dosi pronte per essere smerciate e avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito una somma che si aggira intorno ai 5.000 euro.

Dall’inizio dell’anno sono oltre 30 i pusher sorpresi all’opera e arrestati o denunciati dalla Polizia di Stato nella provincia di Firenze.