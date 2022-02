Targa System, a Firenze controllati oltre 2mila veicoli: 67 verbali

Continua l’attenzione della Polizia Municipale alla sicurezza stradale. La scorsa settimana il Reparto Tecnologie di Supporto, con l'utilizzo della strumentazione Targa System ®, ha eseguito otto posti di controllo in varie zone della città (via Senese, piazzale Galileo, via Madonna del Pagano, via Villamagna, via Generale dalla Chiesa) anche in collaborazione con le pattuglie dei Reparti Territoriali e dell’Autoreparto. Complessivamente sono stati controllati 2.762 veicoli ed elevati 67 verbali. In dettaglio sono state 57 le multe per mancanza di revisione statale di altrettanti veicoli (173 euro) e 7 per irregolarità nella copertura assicurativa (866 euro). In un caso è emerso che la conducente pensava di aver stipulato l’assicurazione on line ma in realtà aveva acquistato una polizza contraffatta su un sito segnalato dall'IVASS come fasullo. Gli agenti non hanno potuto far altro che sequestrare il veicolo (affidato alla proprietaria che però non potrà utilizzarlo per il periodo del provvedimento) e il ritiro della carta di circolazione. La donna, residente nella provincia di Siena, potrà presentare querela contro il sito. Sono state invece due le multe ad altrettanti conducenti senza documenti al seguito (42 euro) e una a un cittadino bielorusso residente in Italia da oltre un anno che però guidava ancora con la patente del suo paese (158 euro).