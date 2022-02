Ucraina, l’arcobaleno della pace illumina piazze e municipio di Bagno a Ripoli

Si illuminano dei colori dell’arcobaleno, simbolo della pace, le piazze e il palazzo comunale di Bagno a Ripoli. Un gesto simbolico alla luce di quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina, in particolare dell’escalation di queste ore, con il riconoscimento da parte del Cremlino delle regioni separatiste del Donbass.

“Preoccupa quanto sta accadendo in questo momento a poca distanza da noi. La crisi tra Russia e Ucraina – afferma il sindaco Francesco Casini – riguarda anche il nostro Paese e tutta l’Unione per le terribili ripercussioni che potrebbe avere e la frattura che rischia di creare nel cuore dell’Europa. Non possiamo rimanere indifferenti. In questi giorni, con l’incontro dei sindaci e dei vescovi del Mediterraneo, Firenze diventerà un laboratorio di dialogo e di pace. Anche Bagno a Ripoli, città di pace, vuole dare il suo simbolico contributo, lanciando un appello contro la guerra”.

Da qui l’invito del sindaco alla popolazione “ad esporre le bandiere arcobaleno alle finestre”. Mentre da stasera piazza Peruzzi e il municipio saranno illuminati con i colori della pace.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa