Ventotto artisti per Gino Strada, la mostra al via a Empoli. Il ricavato a Emergency

A Gino Strada, cittadino onorario di Empoli, insignito della massima onoreficenza empolese con l’assegnazione del Sant’Andrea d’Oro, uno dei vincitori del Premio letterario Pozzale Luigi-Russo, la nuova ‘Casa della Salute’ porterà il suo nome, per sempre un grande amico di questa città, è dedicata la mostra intitolata “28 Artisti per Gino Strada” che partirà proprio da Empoli.

L’iniziativa, pensata e realizzata da Il Grandevetro, trimestrale di immagini di politica e cultura, subito dopo che Gino Strada venne a mancare nell’agosto scorso, patrocinata dal Comune di Empoli, toccherà anche Santa Croce sull’Arno e Pontedera.

Ventotto artisti in gran parte toscani, tra pittori, scultori, grafici, incisori, scendono in campo e mettono a disposizione la loro arte per una giusta causa, quella di Emergency e l’opera straordinaria che continua a fare per salvare vite umane.

Lo spazio del Circolo Arti figurative sarà ‘invaso’ da sculture in legno, vetro e acciaio; in ceramica, in solo acciaio; dipinti realizzati con varie tecniche; grafie; tecniche miste. Pennellate su tele che raccontano e donano.

Ma quale è il senso di questa grande esposizione? Vendere quelle opere a un prezzo simbolico, trecento euro ciascuna e quando il periodo espositivo sarà concluso, il ricavato complessivo andrà all’opera umanitaria di Emergency.

“28 Artisti per Gino Strada” sarà inaugurata sabato 26 febbraio 2022, alle 17, in Palazzo Ghibellino, in Piazza farinata degli Uberti.

Sarà possibile visitarla fino al 6 marzo 2022, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19.30, anche il lunedì, giorno di chiusura del Circolo Arti Figurative, nel rispetto delle disposizioni nazionali anti contagio: Green Pass Rafforzato all’ingresso e mascherina ffp2 da indossare per tutta la durata della visita.

GLI ARTISTI – Antonio Biancalani, Antonio Bobò, Cesare Borsacchi, Samuel Bozzi, Claudio Cargiolli, Valerio Comparini, Beatrice De Laurentis, Franco Franchi, Elia Orso Frongia, Renzo Galardini, Felice Galli, Stefano Ghezzani, Giorgio Giolli, Fulvio Leoncini, Luca Macchi, Gianfalco Masini, Romano Masoni, Simonetta Melani, Gianfranco Pacini, Giuliano Pini, Alberto Rocco, Sergio Sarri, Gianfranco Tognarelli, Togo (Enzo Migneco) Angelo Titonel, Massimo Villani, Vinicio Zapparoli e Luigi Zucconi.

L’OMAGGIO DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEL PREMIO POZZALE - Come contributo e segno della vicinanza del Premio Pozzale all’iniziativa della mostra, il Comitato Organizzatore ha infatti deciso di predisporre una cartolina dotata di QR code, che consentirà di scaricare l’audio del discorso che Gino Strada tenne il 16 gennaio 2002 a Empoli.

Gino Strada venne per la prima volta ad Empoli nel 1999 alla premiazione del Premio Pozzale Luigi Russo, che vinse per il libro ‘Pappagalli Verdi’.

Il 30 novembre del 2001 Empoli gli ha conferito la Cittadinanza Onoraria e il Sant'Andrea d'Oro, ma in quei giorni Gino Strada era impegnato in Afghanistan e i riconoscimenti furono consegnati a Teresa Sarti, sua moglie.

A distanza di poco tempo, il 16 gennaio 2002, come promesso Gino Strada venne per la seconda volta a Empoli, stavolta per ringraziare la Città di Empoli per la cittadinanza onoraria e in quell'occasione pronunciò il commuovente discorso che adesso il Comitato, in collaborazione con la biblioteca comunale e l'archivio storico, ha deciso di digitalizzare e rendere facilmente fruibile a tutti gli interessati.

Nel breve intervento, della durata di circa 15 minuti, Gino Strada ripete più volte una frase che è di una semplicità e di un'attualità incredibili: "La pace è inevitabile".

Le cartoline saranno in distribuzione a partire da sabato 26 febbraio alla mostra.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa