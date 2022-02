Vino Italiano, come si evolve il mercato cinese: digital talk di Wine&Siena 2022

Giovedì 24 febbraio arriva sulle piattaforme social che si occupano di vino il secondo digital talk di Wine&Siena 2022 ed è dedicato al mercato cinese. Nello studio virtuale di Tvedo.Tv si ritrovano tre esperti.

Marco Alessandro Bani è il Direttore del Consorzio Vino Chianti che conta su una produzione annua intorno ai 100 milioni di bottiglie e circa un 7% di esportazioni Cina. Il Consorzio, inoltre, è presente dal 2018 con l’esperienza della Chianti Academy.

Alessio Fortunato, in Cina da molti anni, è un enologo docente presso la prima Università in enologia e wine business instituita in Asia, la North West Agriculture and Forestry University in Xi’An. Si collegherà direttamente dalla Provincia del Guangdong.

Con loro ci sarà Paolo Sartirano, produttore piemontese con milioni di bottiglie prodotte nelle Langhe e quasi tutte per esportazione, che ha una sua rete commerciale in Cina. Sartirano è anche il presidente della Sezione Vini e Liquori della Confindustria di Cuneo.

Una recente ricerca del portale di vendita di vino tra i più utilizzati in Cina, Vinehoo, sostiene che Piemonte e Toscana sono le due regioni più popolari in Cina e che i vini a base di Nebbiolo e Sangiovese sono i più acquistati e conosciuti. Partendo da questo spunto i tre esperti proveranno a spiegare qual è il segreto per esportare i nostri prodotti di qualità in Cina.

I Digital Talk sono visibili in diretta streaming sui canali Facebook di The Winehunter, Merano Wine Festival, del mensile Espansione, EWine, Confcommercio Siena e altre pagine specializzate nel settore dell’enogastronomia.

