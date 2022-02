Violano l'obbligo di dimora, due arresti per i carabinieri di Fucecchio e Cerreto Guidi

Due arresti per due giovani tra Cerreto Guidi e Fucecchio nelle scorse ore operati dai carabinieri del comando empolese.

I militari della stazione di Cerreto hanno trasferito ai domiciliari, su ordinanza del tribunale di Pistoia, un 27enne del circondario. L'uomo era stato scoperto lo scorso fine settimana alle Cerbaie di Fucecchio con della droga. Era stato segnalato alla prefettura per detenzione per uso personale di stupefacenti. Quello che ha fatto scattare la misura è la violazione dell'obbligo di dimora e l'obbligo di permanenza notturna in casa.

Stesso procedimento per un 32enne eseguito dai carabinieri di Fucecchio. Anch'egli era sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza nell'Empolese Valdelsa. Già da tempo era stato segnalato dai militari per le numerose violazioni. Ieri la misura cautelare si è trasformata nell'arresto ai domiciliari.