A Pistoia un seminario internazionale della Polizia Municipale sul controllo documentale

È in programma per venerdì 25 febbraio, a partire dalle 9, il seminario internazionale sul controllo documentale organizzato dal Comando della Polizia Municipale di Pistoia. Un evento formativo e informativo, dunque, sulla falsificazione dei documenti che si terrà a Villa Cappugi e al quale prenderanno parte esperti provenienti da tutta Italia, ma anche da realtà europee come Spagna e Belgio. All’evento, che ha ricevuto circa 200 adesioni tra appartenenti alle Polizie Locali, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Provinciali, potrà partecipare un numero massimo di 150 persone a causa delle restrizioni dovute alla normativa anticovid.

Oltre alla traduzione in tempo reale, sul posto sarà allestito un laboratorio per l’analisi di casi pratici e perizie, che verrà diretto dagli esperti in falsi documentali Leonardo Fabbri, Andrea Silvi e Marco Opizzio, con la collaborazione anche di tutti i relatori presenti.

I lavori si apriranno alle 9.15 con i saluti della comandante della Polizia Municipale di Pistoia Ernesta Tomassetti, seguita dagli interventi del presidente della Regione Eugenio Giani, del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, del prefetto Gerlando Iorio.

A seguire, è prevista la partecipazione di professionisti altamente specializzati in materia di documenti falsi e sicurezza, come Albert Campmajo della Mossos d’Esquadra Barcelona, Luca Bellettati e Davide Capsoni della squadra falsi documentali della Polizia locale di Milano.

Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno nel pomeriggio con Floris De Vogel della Politiezone Antwerpen Anversa (Belgio), Romina Secci di Verona e Marco Boscolo di Venezia.

Durante la giornata verranno trattati temi come l’approccio al controllo dei documenti, la comunicazione tra le centrali operative e le pattuglie sul territorio, il “riciclaggio umano” (come ottenere il vero dal falso), l'esterovestizione (la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero) e molti altri argomenti utili ad aiutare i partecipati ad affrontare la propria attività professionale.

Il seminario si inserisce in un ciclo di eventi dedicati alla formazione e all’aggiornamento professionale delle Polizie locali e delle Forze di Polizia.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa