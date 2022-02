A Santa Croce parte l'Elefante d'Argento, una ludoteca dedicata agli over 60

Dal mese di marzo, nei locali di Largo Bonetti 5, l’Associazione L’Arcobaleno Verticale e l’Associazione Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno, con il Contributo della Fondazione Pisa, sarà attivo il nuovo servizio “L’Elefante d’Argento”, una Ludoteca dedicata a tutti gli over 60.

Il progetto prevede una serie di laboratori per il sostegno, rinforzo e mantenimento delle facoltà fisiche e cognitive.

Gli incontri sono costruiti per sollecitare un invecchiamento attivo e propongono attività semplici e divertenti.

Le attività sono sempre di Gruppo, per stimolare la relazione con gli altri e la socialità, hanno lo scopo di incentivare le risorse della Memoria e soprattutto di rafforzare il senso di Identità Personale.

Inoltre hanno come obiettivo quello di limitare la tendenza all’isolamento, facilitare l’integrazione sociale e il senso di Autostima.

Questo tipo di allenamento va a stimolare diverse funzioni mentali, l'attenzione, la concentrazione, la memoria a breve termine, la memoria autobiografica, la logica, il ragionamento, il calcolo, stimola l'immaginazione e la creatività. E’ indicata per persone di tutte le età, indipendentemente dal sesso e dal livello di istruzione. Si svolge in gruppo, per circa un'ora e mezza due volte a settimana. Gli incontri sono dedicati non solo a persone che sono molto avanti negli anni o che hanno già manifestato problematiche di tipo cognitivo, ma, anzi, sono indicati per persone che, pur non avendo oggi problematiche serie, vogliano imparare strategie che possono allontanare il loro apparire in un’ottica di prevenzione che è alla base del concetto di invecchiamento di successo. Per successo si intende esattamente l’invecchiare nella migliore condizione fisica e mentale.

Le attività sono coordinate dalla dott.ssa Marisa Stellabotte, Psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione L’Arcobaleno Verticale.

Per chi desidera maggiori informazioni o voglia iscriversi può contattare il n. 3470598383 o scrivere alla mail larcobalenoverticale@hotmail.it

Fonte: Associazione L’Arcobaleno Verticale e Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno