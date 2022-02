Agli Uffizi si chiude HEROES, il progetto europeo Erasmus sullo studio del patrimonio culturale

Venerdì 25 febbraio si terrà a partire dalle 10 nell’Auditorium Vasari delle Gallerie degli Uffizi la giornata conclusiva del progetto europeo HEROES - HEritage, cultuRal rOots and innovative peer Education Strategies. Inserito nel programma Erasmus+KA2, questo progetto ha visto lavorare le Gallerie degli Uffizi, impegnate quali capofila, insieme a partner nazionali, quali l’Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo, il Centro Machiavelli - Training Agency and EU Projects Dept, (ambedue con sede a Firenze) e internazionali: il Museo della Vita Scolastica e dell’Educazione Ekedisky di Atene e la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Malaga. Cuore del progetto, un metodo di lavoro che unisce la missione dell’educazione al patrimonio culturale alla metodologia didattica della Peer Education e che ha prodotto come risultato finale un volume con dettagliate linee guida utili per futuri utilizzi del metodo, messo a punto dal gruppo di lavoro.

Il progetto si è svolto durante il periodo della pandemia: un contesto che ha portato a sviluppi inattesi e riflessioni che verranno esposte durante i lavori del 25 febbraio. All’iniziativa prenderanno parte anche il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, Sara Pagliai, coordinatrice nazionale dell’Agenzia Erasmus+ di Indire, il preside dell’Istituto Tecnico per il Turismo“Marco Polo” di Firenze, Ludovico Arte.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook delle Gallerie.

