Al Pontormo di Empoli si può ottenere la certificazione ICDL

Grazie ad una convenzione stipulata nel settembre 2021, le studentesse e gli studenti dell'ISIS "Il Pontormo" di Empoli di ogni indirizzo potranno fare il percorso di certificazione ICDL (International Certification of Digital Literacy, precedentemente nota come ECDL – Patente Europea del Computer) direttamente a scuola.

La sede d'esame individuata è l'aula informatica dell'Istituto, che sarà a tutti gli effetti una sede ufficiale riconosciuta da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico).

Nkey Srl di Santa Croce sull'Arno, una società accreditata come Capofila Test Center da AICA, con la collaborazione del neonato test center SDIPI Sistemi srl, offre tutto il supporto logistico ed organizzativo necessario, e propone tariffe speciali per le studentesse e gli studenti che si iscriveranno per primi.

"Quando ci siamo ritrovati a chiederci quali investimenti fossero più giusti per noi non abbiamo esitato a scegliere un settore che riguardasse la formazione dei più giovani. Abbiamo dimezzato i costi di questa certificazione perché crediamo che sia importante dare alle ragazze ed ai ragazzi una possibilità di crescita, soprattutto in un periodo in cui sono costretti a limitare le loro attività per colpa della pandemia" dichiara Carla Sabatini di Nkey Srl. "Ci tengo a ringraziare la Dirigente Scolastica prof.ssa Filomena Palmesano per la sua disponibilità, ed invito chi ancora non lo abbia fatto a scriverci e prenotarsi. Ci sono ancora tanti posti liberi per la sessione di marzo 2022" continua Alessandro Gori di SDIPI Sistemi, che ha svolto proprio presso "Il Pontormo" uno dei corsi di preparazione agli esami dedicati agli studenti.

Dopo le sessioni di Gennaio e Febbraio, la prossima data per sostenere gli esami sarà il 22 Marzo 2022.

La certificazione completa comprende 7 prove di esame. Il pacchetto pensato per Il Pontormo è in offerta al prezzo di 150 Euro anziché 295. Per ulteriori informazioni e per prenotarsi scrivere a corsi@nkey.it. Per seguire gli aggiornamenti sull'offerta, il link da seguire è https://www.nkey.it/ottenere-la-certificazione-icdl-direttamente-a-scuola-al-liceo-il-pontormo-si-puo/

Fonte: Ufficio Stampa