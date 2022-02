Sono aperte le iscrizioni al nuovo master dell’Università di Siena “Medical Writer in Area Regolatoria”, rivolto ai laureati magistrali o con laurea specialistica in discipline scientifiche.

Il Master si pone l’obiettivo di colmare il divario formativo tra università ed aziende, nel settore dell’industria del settore sanitario; fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari per potersi proporre in maniera competitiva nel mondo del lavoro. In un ambiente concorrenziale come quello dell’industria healthcare, la competenza degli esperti che lavorano nel settore regolatorio è di notevole importanza economica per le aziende che si avvalgono di esperti interni o di liberi professionisti qualificati.

Le lezioni del master inizieranno ad aprile 2022 per terminare a febbraio 2023. La modalità di fruizione del master è mista: alcuni moduli saranno a distanza, altri saranno erogati in presenza.

Il master sarà articolato in moduli che copriranno i principali aspetti dell'area regolatoria: dispositivi medici ed in vitro diagnostics, settore farmaceutico e vaccini, farmaco veterinario, fitoterapico e cosmetico, pediatrico, farmaci orfani e terapie avanzate.

Le lezioni saranno teoriche e pratiche rendendo il master un percorso altamente professionalizzante. Il corpo docente è costituito da professionisti nel settore regolatorio fra i quali: Alberto Catapano di NTC Pharma srl; Michela Gabaldo di Telethon; Carolina Gualtieri di SIMeF; Chiara Muzzi di DIESSE Diagnostica Senese; Martina Pollastrini di Evnia; Anna Prugnola di GSK; Ylenia Runci di Seqirus; Lidia Strappaveccia di Plasmalife e Matteo Zanotti Russo di Angel Consulting.

Sono previsti stage presso: Evnia, Aboca, GSK, DIESSE, NTC Pharma srl, Plasmalife. Per l'elenco completo dei docenti e dei partner consultare il sito https://medical-writer.unisi.it.

2 borse di studio, da destinare agli iscritti al master, che avranno portato a termine il percorso formativo, saranno messe a disposizione da Evnia, realtà dell’ambito regolatorio.

Il master è coordinato dal professor Eugenio Bertelli del dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, con la collaborazione delle dottoresse Claudia Ricci e Silvia Cantara del dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze.

Il termine delle iscrizioni è fissato al 15 marzo 2022.

Informazioni: www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/medical-writer-area-regolatoria

https://medical-writer.unisi.it

Fonte: Università di Siena