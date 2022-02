Attacco a Montanari, Anpi-CdC Empolese Valdelsa a sostegno: "Contro ogni fascismo"

La democrazia vive tempi veramente difficili se dopo la manifestazione del 10 febbraio scorso a Siena di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, e le prese di posizione di alcuni quotidiani nei confronti di Tomaso Montanari, la società civile è rimasta silente.

Il Comitato per la Difesa della Costituzione dell'Empolese Valdelsa e l'Anpi di Empoli esprimono sdegno e preoccupazione per l'accaduto, e sostegno e solidarietà a Tomaso Montanari.

Si è trattato di una manifestazione promossa a seguito del seminario dal titolo “Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo” organizzato dall'Università per stranieri di Siena. Quindi di una attività istituzionale svolta con intenti storiografici e pertanto indispensabile per la crescita culturale del nostro paese.

La scuola deve fare ricerca e nella sua missione di aiutare i giovani a diventare cittadini liberi e consapevoli deve sviluppare il pensiero critico.

Pertanto l'attacco al lavoro svolto da un rettore dell'Università è ancora più odioso ed incomprensibile.

Montanari scrive: "L’università – nessuna università, e questa università in particolare – non si schiera politicamente. Ma l’antifascismo non è una posizione politica, è una premessa costituzionale e istituzionale indispensabile e non negoziabile. E dunque la nostra università, come tutte le altre università di una Repubblica fondata sull’antifascismo, è dichiaratamente antifascista".

Questo concetto deve essere tenuto ben presente perchè l'antifascismo è il fondamento sul quale la nostra società è stata pensata e costruita ma, come spiega il Prof. Adriano Prosperi, questi tempi sono affetti dalla malattia della memoria e dalla perdita del senso della storia tanto che, come conseguenza, la prova scritta di storia è stata tolta dall'esame di maturità.

Secondo noi, invece, il dibattito storico assume una particolare importanza proprio in questi anni difficili e quindi riteniamo indispensabili gli studi, i convegni, i libri ed ogni altra forma di divulgazione che permettano di conoscere ed elaborare il tempo passato.

Per questo siamo grati a coloro che continuano a credere nell'importanza della memoria e della necessità di un costante lavoro di ricerca storica, per questo sosteniamo Tomaso Montanari e tutti coloro che percorrono le stesse strade.

Comitato per la difesa della Costituzione empolese valdelsa

Anpi – sezione di Empoli