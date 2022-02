Centro per disabili Cerbaiola, la Lega: "Finalmente al via le ristrutturazioni. Resta problema palestra"

"È da diverso, probabilmente troppo tempo che i frequentatori ed i responsabili del centro diurno per disabili di Cerbaiola, attendevano risposte concrete in merito ad urgenti lavori nella struttura empolese", così Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega.

"Finalmente - proseguono i Consiglieri - sembra che l’amministrazione comunale abbia capito che l’immobile necessitasse, come detto, di alcuni fondamentali interventi e pare che, questi ultimi, siano stati alla fine programmati (della serie, meglio tardi che mai). Ovviamente avendo seguito la complessa problematica fin dai suoi albori, monitoreremo con attenzione le tempistiche di realizzazione di quanto promesso. Resta, peraltro il nodo relativo alla palestra che l’Asl, in qualità di gestore, ritiene, a questo punto, non indispensabile per l’attività degli ospiti, visto che risulta non aver richiesto alcun tipo di ristrutturazione.”

“Da parte nostra -concludono Giovanni Galli ed Andrea Picchielli- nutriamo qualche dubbio che tale luogo non sia, invece, di supporto per le specifiche attività dei ragazzi; in determinati periodi dell’anno, col tempo clemente, si può ovviare alla predetta struttura sfruttando gli spazi esterni, ma d’inverno pensiamo che la palestra sia il posto più idoneo per svolgere determinati esercizi.”