Certificazione Iso 14001 per la Distilleria Deta

Distilleria Deta è sempre più sostenibile. La storica azienda valdelsana ha ottenuto la prestigiosa certificazione di gestione ambientale ISO 14001. Un traguardo che è stato raggiunto grazie alle precise e concrete politiche ambientali messe in atto negli ultimi anni da Deta, che è la seconda realtà nella zona industriale della Zambra a ottenere questo importante attestato “green”.

La certificazione. La ISO 14001 è una certificazione internazionale, ad adesione volontaria, che fornisce un quadro sistematico per l’integrazione delle pratiche a protezione dell’ambiente, prevenendo l’inquinamento, riducendo l’entità dei rifiuti, il consumo di energia e dei materiali. La certificazione dimostra che la Distilleria Deta ha un sistema di gestione adeguato a controllare l’impatto ambientale della propria attività, con scelte efficaci e sostenibili.

L’ente certificatore. La conformità del sistema di gestione di Deta alla ISO 14001 è stato riconosciuta da CSQA, un organismo di certificazione internazionale che opera in vari settori e che, in Italia, detiene la leadership nel mondo dell'agricoltura, degli alimenti e delle bevande. Oltre alla ISO 14001, la distilleria di Barberino Tavarnelle ha ottenuto anche la ISO 9001, che certifica la qualità del sistema di gestione dell’azienda, caratterizzato da un approccio basato su un continuo miglioramento dei processi produttivi.

“Entrambe le certificazioni, in particolare la ISO 14001 – si legge in una nota della Distilleria Deta – sono un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso dall’azienda sul fronte del miglioramento e della corretta gestione ambientale della nostra attività. Queste certificazioni, inoltre, sono per noi un segno di trasparenza e di responsabilità nei confronti del territorio nel quale viviamo e lavoriamo”.