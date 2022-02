Contest Timenet per start up innovative, le tre vincitrici

Timenet, azienda specializzata nell’offrire soluzioni di connettività Internet e voce, ha avviato a inizio 2022, insieme a BizPlace e Heply, un contest per ampliare il network e avviare nuove collaborazioni con startup innovative.

Il “contest B2B software”, che si è chiuso il 16 febbraio con la premiazione dei vincitori, era aperto a realtà con un modello b2b software proprietario e che avessero, almeno in parte, già validato la propria tecnologia.

I progetti presentati dovevano essere realizzati e validati e potevano essere destinati a settori differenti, dall’ottimizzazione della gestione delle squadre sportive ai marketplace digitali.

Timenet ha promosso il contest con l’obiettivo di ricercare servizi innovativi da poter proporre attraverso la propria rete distributiva formata da 300 partner (system integrator, MSP, software house, installatori telefonici e consulenti ICT).

"Per noi di Timenet la chiarezza e l’onestà sono elementi distintivi di qualità e il portale, pubblicamente accessibile e aggiornato in tempo reale, garantito da blockchain con cui i nostri clienti possono valutarci ne è l’esempio", dichiara Franco Iorio, Amministratore Unico di Timenet.

"Siamo convinti che per offrire soluzioni di qualità la formazione e la collaborazione siano elementi distintivi e vincenti. Per questo motivo abbiamo deciso di promuovere il contest ‘B2B software’ insieme a BizPlace e Heply e prevedere sinergiche attività insieme ai nostri partner, così da consentirci di migliorare la promozione di servizi volti a soddisfare la necessità dei clienti grazie a qualità, professionalità, trasparenza e rispetto".

Al termine della valutazione di tutti i progetti candidati sono state selezionate 30 startup che hanno partecipato alla pitch session live e il 16 febbraio sono stati eletti i vincitori:

1° Qodeup Srl - www.qodeup.com

2° TimeFlow Srl - timeflow.it

3° IOOOTA Srl - hellojarvis.it

La prima startup classificata ha ricevuto il premio messo in palio dai 3 promotori: 5.000 euro in crediti per servizi BizPlace. Tutte e 3 le classificate potranno attivare partnership commerciali e distributive tramite Timenet e il supporto tecnologico da parte di Heply.

"Siamo stati davvero soddisfatti da tutti i progetti visionati e siamo convinti che in Italia possediamo numerose realtà con qualità e offerte davvero eccellenti", conclude Iorio. "Il nostro obiettivo è instaurare collaborazioni commerciali che possano contribuire a incrementare le innovazioni e i servizi a catalogo".

Timenet, insieme a BizPlace e Heply, ha il progetto di far diventare questo contest un appuntamento annuale.

Fonte: Timenet