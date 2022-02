Due telecamere per la rilevazione della infrazioni a semaforo rosso nel centro di Vinci

Messa in esercizio a Vinci (Firenze) delle due telecamere per la rilevazione delle infrazioni a semaforo rosso, installate dall'amministrazione comunale nel centro, in prossimità del semaforo in via Matteotti e via dei Martiri. Le apparecchiature si aggiungono a quella già esistente nella frazione di Spicchio.

Al termine della fase della messa in esercizio e dunque della sperimentazione l'amministrazione comunicherà il momento in cui il sistema entrerà a pieno regime, con sanzioni per i trasgressori. Il Comune invita la cittadinanza a prestare dunque una maggiore attenzione al rispetto della segnaletica

“La sicurezza stradale – ha dichiarato l'assessore alla polizia municipale Mila Chini – è da sempre una priorità per l'amministrazione. Queste nuove telecamere per la rilevazione delle infrazioni consentiranno di rendere l'area più sicura. L'appello che rivolgo a tutti è a rispettare maggiormente la segnaletica e l'arresto semaforico”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa