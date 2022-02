Ferito bimbo di 2 anni a Santa Croce, arriva Pegaso

Si è fatto male giocando in casa ed è stato portato al Meyer con l'elisoccorso. È accaduto a Santa Croce sull'Arno e la prontezza dei genitori ha permesso a un bimbo di due anni di essere subito soccorso. Il bambino ha riportato una profonda ferita alla testa dopo un incidente domestico poco prima delle 16. I genitori sono subito accorsi per aiutarlo e lo hanno portato alla Pubblica Assistenza in largo Bonetti. Lì è stato deciso di chiamare l'elisoccorso per evitare il peggio. Pegaso è atterrato poco distante e ha portato in codice rosso il bambino. Stando a quanto si apprende, le condizioni non sarebbero gravi e il piccolo non avrebbe mai perso conoscenza.