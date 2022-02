Fermi con le Donne, progetto all'istituto empolese contro la violenza di genere

L’Istituto Enrico Fermi - da Vinci di Empoli ha deciso di dar voce a tutte le donne che subiscono e hanno subito abusi attraverso il progetto “Fermi con le donne”.

L’iniziativa della professoressa di Lettere Simona Magistà, approvata dal Dirigente scolastico Gaetano Gianfranco Flaviano, ha permesso agli studenti delle classi 4C SIA, 5B Turismo e 4D SIA di riflettere su un tema di drammatica attualità.

L’obiettivo principale è stato l’accrescimento della consapevolezza degli studenti e delle studentesse, assieme alla successiva realizzazione di uno striscione che riassume un grido di allarme ed un messaggio di speranza.

Le attività hanno avuto un forte impatto sulla scolaresca, richiedendo empatia e sensibilità, diventando occasione di dibattito e approfondimento.

Studentesse e studenti hanno avuto la possibilità di affrontare e approfondire il tema della violenza di genere.

Questi episodi registrano un tasso di frequenza tale, ormai, da essere sminuiti e perdersi tra le molte notizie divulgate dai telegiornali: il nostro intento è di dare nuova visibilità alle vittime e agli episodi che si susseguono, sperando di assistere presto ad un’inversione di marcia.

In conclusione, il bilancio del percorso compiuto è estremamente positivo: il progetto ha accresciuto nei partecipanti il senso di dedizione e unione degli sforzi per portare a termine l’attività, ripagandoli con una nuova consapevolezza e anche con tanti momenti di unione e collaborazione che, purtroppo, sono venuti a mancare in questi ultimi anni di pandemia.

Gli studenti Samuele Masti e Valeria Barreca, classe 4D SIA dell'Istituto superiore Fermi - Leonardo Da Vinci