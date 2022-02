Grande partecipazione all’Open Day, la giornata di orientamento dell’Università di Siena

Dipartimenti, aule e laboratori hanno aperto ieri le porte, sia la mattino che durante il pomeriggio e fino a sera, agli oltre 1600 studenti che hanno preso parte agli incontri in presenza dell’Open Day dell’Università di Siena, la giornata dedicata all’orientamento per la scelta del corso di studio.

Moltissimi altri interessati, quasi ottocento, fra studenti e intere classi, familiari e docenti delle scuole si sono potuti collegare online e seguire le presentazioni e gli incontri nelle varie stanze virtuali predisposte dai docenti.

Gli stessi professori dell’Ateneo, con i tutor - gli studenti esperti -, hanno illustrato ai giovani delle scuole superiori l’ampia offerta formativa, i servizi e le ricerche dell’Università di Siena.

I partecipanti presenti nelle sedi hanno inoltre potuto partecipare a tour delle strutture, a specifici incontri su come nascono le ricerche universitarie, e hanno potuto relazionarsi con i tutor dei vari dipartimenti.

Le attività si sono aperte, sia a Siena che ad Arezzo, con il saluto virtuale del Rettore Francesco Frati, cui sono proseguite le presentazioni, anche online: dei 74 corsi che compongono l’offerta formativa dell’Università di Siena, delle loro prospettive occupazionali, dei servizi offerti, delle modalità di svolgimento della didattica e degli esami. Le registrazioni degli interventi saranno successivamente pubblicate sui canali dell’Ateneo.

“I dati mostrano che continuare il percorso formativo dopo la scuola superiore con gli studi universitari concorre a migliorare come persona, aumenta le possibilità occupazionali e permette di ottenere un maggiore livello di retribuzione. – Ha detto il Rettore Francesco Frati - L’auspicio è che con l’inizio del prossimo anno accademico si possa ritornare in presenza, questo è anche il desiderio dei ragazzi”.

“Mai come in questo momento - continua il Rettore Frati - dopo due anni di pandemia è chiaro a tutti quanto la conoscenza che si acquisisce con lo studio e la ricerca sia fondamentale per migliorare la qualità della nostra vita. La nuova frontiera che si apre di fronte a noi è la cosiddetta economia della conoscenza. Siena e il suo Ateneo in quasi otto secoli hanno accolto milioni di studenti dall’Italia e dal mondo; e continuerà ad accogliere”.

Le informazioni sui corsi - 33 di laurea triennale, 5 a ciclo unico, cui si aggiungono i 36 corsi di laurea magistrale - si possono consultare sul sito www.orientarsi.unisi.it.

Le attività di orientamento proseguiranno nei prossimi mesi con gli appuntamenti organizzati dai singoli dipartimenti, le strutture dell’Ateneo dove si svolge l’attività didattica e scientifica.

