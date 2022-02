Il Mercatale in Empoli, porta le colture nostrane in bella mostra

Un altro sabato mattina all’insegna della qualità, della genuinità e stagionalità delle colture nostrane sui banchi del mercato agroalimentare in Via Bisarnella a due passi dal parco Mariambini e dalla Statale Tosco Romagnola.

Il Mercatale in Empoli, ormai appuntamento fisso per buon gustai, da appuntamento sabato 26 febbraio 2022, dalle 8 alle 12.30, anticipando la chiusura per il match calcistico Empoli-Juventus.

Si confermano: l’azienda agricola San Pierino di San Casciano con vini tra cui il Chianti classico, il vinsanto e l’olio extravergine di oliva; resta ancora in ‘famiglia’ la cooperativa Le Furiose di Viareggio con il pesce fresco; Il Colle Fiorentino porta le verdure di stagione; i Formaggi di Maria con formaggi ovini, caprini e di mucca e poi latte, yogurt e la buonissima ricotta.

Non mancheranno: L’antico forno Romolino da lastra a Signa con il pane di grani antichi, pane alle patate, schiacciate e tanto altro; i salumi di filiera toscana di Marco Macelleria di Castelfiorentino; l'azienda agricola Roberto Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello e di maiale, salumi ed olio novo. E infine ma non per ultima, l’anima del ‘Mercatale, l’azienda agricola di Luigina di Certaldo con le verdure di stagione

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa