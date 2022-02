Infrastrutture in Toscana, incontro del Pd a Pisa con Letta

Un dialogo e un confronto sullo sviluppo infrastrutturale toscano come impulso per il raggiungimento della transizione ecologica. E’ l’obiettivo dell’iniziativa organizzata dal Pd toscano per venerdì prossimo a Pisa, alle 18 alla Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi, dal titolo Le infrastrutture in Toscana: motore della transizione ecologica.

Partecipano il segretario nazionale Enrico Letta, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Simona Bonafè, Segretaria regionale PD, Ylenia Zambito, Responsabile infrastrutture PD Toscana, Vincenzo Ceccarelli, Capogruppo Consiglieri regionali PD Toscana, Chiara Braga, Responsabile nazionale infrastrutture Partito Democratico, Davide Gariglio, Capogruppo PD commissione trasporti Camera dei deputati, Andrea Romano, Commissione trasporti Camera, Stefano Baccelli, Assessore infrastrutture Regione Toscana.

Fonte: Pd Toscana