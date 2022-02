Bacchereto Borgo della Poesia, un monumento all'artista locale Petracchi

Sono partiti i lavori di rifacimento di Piazza Giuseppe Verdi a Bacchereto, il cuore del piccolo borgo, che così tornerà a essere luogo di aggregazione e, grazie all’installazione del monumento intitolato alla poesia a opera dell’artista baccheretano Luigi Petracchi, diventerà anche luogo introspettivo.

”L’obiettivo è duplice, - afferma Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano - è quello di cambiare il volto materiale di questo spazio con un restyling che renderà la piazza più fruibile e più bella da un punto di vista estetico e quindi un po’ il luogo centrale. In qualche modo, però, vogliamo anche cambiare l’anima di questo territorio che ha riportato a furor di popolo, con impegno proprio dei baccheretani, il Concorso di Poesia di Bacchereto.”

La piazza di Bacchereto diventerà proprio la piazza della poesia, in cui ci sarà la posa del monumento dedicato ai versi di “Madri” di Alda Merini, che qui negli anni ’90 ha vinto il concorso. “Un intervento per rendere più bello Bacchereto, ma anche per dare una vocazione: quella della poesia, quella della bellezza dell’animo a tutto questo territorio. Carmignano cerca sempre di caratterizzarsi per alcuni aspetti che hanno una vocazione turistica e non solo, Bacchereto è questo piccolo borgo bellissimo e sarà anche il nostro Borgo della poesia” continua il Sindaco.

”A questo si sono sommate delle problematiche di natura idrogeologica, in particolar modo un tratto di via Fontemorana stava cedendo e con questo intervento, con delle palificazioni e una corretta regimazione dell’acqua, andremo a consolidare, a mettere in sicurezza quella zona, sia da un punto di vista geologico ma anche da un punto di vista idraulico.” Prestanti ci spiega anche che è stato un intervento molto atteso e finanziato dal governo per la Prevenzione del Dissesto. “Lavori molto importanti per la sicurezza delle persone che abitano in questa zona” - conclude il Sindaco.