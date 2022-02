Licenziata per dei gamberetti: respinto il ricorso Unicoop Firenze contro il reintegro

Rigettato il ricorso in appello presentato da Unicoop Firenze sul caso "della lavoratrice licenziata per 21 centesimi di gamberetti dati a un cliente per effettuare un test allergico la vigilia di Natale del 2019". A renderlo noto è l'Usb. La Cooperativa, spiega ancora in una nota l'Usb, è stata anche condannata al pagamento delle spese legali per oltre 5000 euro.

In primo grado il giudice del lavoro aveva ordinato il reintegro condannando Unicoop a pagare 12 mensilità e le spese legali. Così l'Usb: "Una cospicua somma che Unicoop Firenze a nostro avviso avrebbe potuto spendere in maniera diversa, magari regalando centinaia di spese gratuite per aiutare le famiglie in difficoltà dovute alla crisi generata dalla pandemia, vista la propria ragione sociale di Cooperativa di di Soci Consumatori Prestatori e di Mutuo Soccorso, anziché spendere migliaia di euro in carte bollate e spese processuali per perseguitare i propri dipendenti"