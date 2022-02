Marracash al Lucca Summer Festival, biglietti in vendita

Lucca Summer Festival arricchisce il programma dell’edizione 2022 con un altro big della musica Italiana, sul palco di Piazza Napoleone salirà infatti Marracash.

Il rapper italiano è tra i dominatori delle classifiche con gli ultimi suoi album "Persona" e "Noi, Loro, Gli Altri". "Persona" (Island/Universal Music), uscito nel 2019 e dichiarato disco più venduto del 2020, ha conquistato a oggi ben cinque dischi di platino e oltre 885 milioni di stream. Enorme successo anche per "Noi, loro, gli altri" (Island/Universal Music), uscito a novembre 2021 e che vanta il doppio disco di platino e oltre 250 milioni di stream.

L'appuntamento è per sabato 16 luglio in piazza Napoleone. Biglietti in vendita da mercoledì 23 febbraio ore 11.00 su www.luccasummerfestival.it