Un 2020 di difficoltà per i matrimoni in Toscana e non solo. Ne sono stati celebrati quasi la metà rispetto all'anno precedente. Le fonti Istat specificano che le coppie che si sono unite in Italia sono state 96.841, il 47,4% in meno rispetto al 2019. Il calo riguarda le nozze con rito religioso (-67,9%) e i primi matrimoni (-52,3%). Diminuiscono anche le unioni civili tra partner dello stesso sesso (-33,0%), le separazioni (-18,0%) e i divorzi (-21,9%). Un blocco che ha 'cristallizzato' molte situazioni familiari, volenti o nolenti.

La ripartenza c'è stata nel 2021, con una ripresa che per i dati provvisori dei primi 9 mesi del 2021 mostrano una reazione conseguente alle riaperture e alle nuove possibilità di fare feste all'aperto, seppur con mascherina e tamponi di controllo. La ripresa però non sarebbe sufficiente per recuperare il terreno perso nel 2020.

E in Toscana come sono andate le cose?

I matrimoni come venivano intesi decenni fa, di due giovani che si sposano per la prima volta, sono in calo. Chi si 'rimette' la fede al dito dopo un divorzio è in aumento.

A livello nazionale, la tipologia più frequente tra i matrimoni successivi al primo è quella in cui lo sposo è divorziato e la sposa è nubile (sono 8.528, l’8,8% dei matrimoni celebrati nel 2020). Seguono le celebrazioni in cui entrambi gli sposi sono divorziati (8,5%) e quelle in cui la sposa è divorziata e lo sposo è celibe (7,4%). Rispetto al 2019 l’unica tipologia in lieve crescita è quella tra vedovi e divorziate (+2%).

Tornando a livello regionale, più del 30% dei matrimoni in Toscana riguarda le seconde nozze. C'è di più. Oltre il 25% dei matrimoni ha almeno uno dei due sposi di origine straniera.

Primi matrimoni o seconde nozze, va di gran lunga la scelta del rito civile. Il 61,1% a livello nazionale dei matrimoni celebrati sono di fronte a un pubblico ufficiale. La maggior parte in separazione dei beni (74,7%), in crescita.

I divorzi in Toscana sono calati di 1.581 unità tra il 2019 (6.001) e il 2020 (4.420), oltre il 26%. Un divorzio su 4 è saltato rispetto all'anno precedente. La separazione segue lo stesso ritmo. Nel 2019 gli accordi extragiudiziali o le separazioni erano 6.019, nel 2020 sono scese a 4.724, un calo del 21%. Gli accordi extragiudiziali ex art. 6 (negoziazioni assistite da avvocati) in Toscana valgono il 12,4%, tra i massimi in Italia. Oltre il 20% si rivolge ai tribunali a livello giudiziale, mentre le separazioni consensuali stanno poco meno del 40%. Qui i dati sugli annullamenti dei matrimoni cattolici in Toscana

Infine uno sguardo alle unioni civili. Nel 2020 sono state 144 in Toscana, il 27,8% in regime di comunioni dei beni. Manca di poco l'obiettivo del 60% la scelta dell'unione civile tra soli uomini. Quasi un'unione civile su 5 ha almeno uno straniero tra la coppia (19,4%). L'età media di chi si è unito è di 50 anni per gli uomini, 45 per le donne. Togliendo la fascia degli over 50, l'età media è di 38 anni per i 'lui' e 37 per le 'lei'.

I dati e alcune parti a livello nazionale sono state estrapolate da questo report Istat