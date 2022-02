Pirati della strada individuati e denunciati dalla municipale a Firenze

Ancora due pirati della strada ritracciati e inchiodati alle proprie responsabilità della Polizia Municipale. Negli ultimi giorni gli agenti del Reparto di Rifredi hanno concluso le indagini che hanno portato all’individuazione dei conducenti di un furgone e di un’auto che avevano provocato incidenti, tra cui uno con un ferito. Si tratta del sinistro avvenuto venerdì scorso.

Alle 21.10 alla Centrale Operativa è arrivata la chiamata del 118 per un incidente nel tratto finale di viale Guidoni lato Ponte di Mezzo con fuga di un veicolo. Sul posto gli agenti hanno trovano uno scooterista ferito a terra ma dell’altro mezzo coinvolto nessuna traccia.

Dai primi rilievi viene ricostruita la dinamica: lo scooter in transito su viale Guidoni sarebbe stato urtato da un furgone in arrivo da via Pigafetta che non avrebbe rispettato lo stop. Dopo l’urto il mezzo si sarebbe allontanato a velocità sostenuta verso il centro senza fermarsi.

Gli agenti hanno quindi iniziato a visionare le immagini riprese delle telecamere della zona, individuando alla fine un furgone bianco, che all'ora dell'incidente, si immetteva a forte velocità sul Ponte di Mezzo per poi proseguire verso viale Redi e via Forlanini. In una delle immagini si notava anche una fitta e una striatura sul parafango anteriore del furgone, compatibili con la dinamica dell'incidente e che non erano visibili nei filmati ripresi nel pomeriggio di venerdì. Purtroppo, la targa non era leggibile per intero ma solo due lettere.

Ma gli agenti non si sono dati per vinti e nei giorni successivi hanno cercato il furgone nella zona trovando in sosta un mezzo con i danni immortalati dalle telecamere e con le 2 lettere della targa corrispondenti. Nonostante l’intestatario non risultasse residente in zona, alla fine gli agenti hanno suonato il campanello giusto e rintracciato il conducente.

Si tratta di un 40enne italiano residente in provincia di Firenze ma domiciliato in città. Invitato alla sede del Reparto l’uomo prima ha cercato di negare il suo coinvolgimento, poi ha riferito di non essersi accorto di aver urtato lo scooter ma alla fine ha ammesso la sua responsabilità come pure di aver cancellato la traccia di gomma lo scooter aveva lasciato sul parafango del furgone. Per lui sono scattate la denuncia per omissione di soccorso (con il ritiro immediato della patente) e la multa per mancato rispetto dello stop (167 euro e taglio di 6 punti sulla patente).

Il secondo caso risolto riguarda un incidente con solo danni accaduto sabato scorso in via Allende. Si tratta di un tamponamento di tre auto in sosta da parte di un veicolo che si è allontanato. Gli agenti intervenuti hanno trovato alcuni pezzi di carrozzeria e, con le immagini delle telecamere che hanno ripreso la targa, hanno rintracciato il proprietario e conducente dell’auto.

E grazie ai pezzi di carrozzeria ritrovati hanno avuto la certezza che era il veicolo era quello coinvolto nell’incidente. A questo punto la proprietaria, una fiorentina di 75 anni, non ha potuto far altro che ammettere la propria responsabilità. Per lei una multa da 302 euro e 4 punti in meno sulla patente di guida oltre al verbale per aver provocato il tamponamento.

In entrambi i casi le indagini della Polizia Municipale con l’identificazione dei responsabili hanno permesso ai conducenti danneggiati di poter avviare le pratiche con le assicurazioni per il risarcimento.