SPID in Comune, a Barberino Tavarnelle l'identità digitale si fa all'Urp

Si amplia la gamma di servizi che il Comune di Barberino Tavarnelle mette a disposizione dei cittadini per favorire la semplificazione e lo snellimento delle procedure burocratiche nel percorso di accesso all’identificazione digitale. La giunta Baroncelli ha attivato un punto SPID presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dislocato nelle due sedi istituzionali di Barberino Val d’Elsa (Via Cassia) e Tavarnelle Val di Pesa (piazza Matteotti) per il rilascio gratuito delle credenziali Spid Lepida ID (username e password).

SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un'Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei soggetti privati che riconoscono questo metodo di identificazione. Il servizio si basa sul rilascio dell'identità digitale Spid. Il rilascio e l’utilizzo di SPID, gratuiti, possono essere richiesti da tutte le cittadine e i cittadini residenti in Italia. Per la richiesta occorre essere provvisti della carta d’identità, della tessera sanitaria italiana in corso di validità, avere compiuto il diciottesimo anno di età, oltre ad essere in possesso di una mail personale e di un numero di cellulare (da associare alla propria identità digitale).

Per accedere al servizio è possibile scegliere fra due modalità. L’utente può registrarsi e inserire i propri dati sul sito di Lepida (https://id.lepida.it/lepidaid/registra) e, una volta selezionata la modalità di riconoscimento “Di persona” (de visu), potrà prenotare un appuntamento con l'URP per effettuare il riconoscimento allo sportello.

L’altra modalità prevede che l’utente si rechi direttamente in Comune e attivi lo Spid in forma assistita. Le operatrici dell’Ufficio Urp di Barberino Tavarnelle supporteranno i cittadini nel completamento dell’operazione con l‘inserimento dei dati sul sistema, il riconoscimento attraverso la presentazione dei documenti (documento di identità valido, patente o passaporto, tessera sanitaria in corso di validità) e l’attivazione dell’identità Spid.

È necessario presentarsi con il documento di identità valido (o passaporto), la tessera sanitaria in corso di validità. "Il percorso di potenziamento dei servizi comunali offre una nuova opportunità che va nella direzione di dare risposte celeri e funzionali alla semplificazione e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini – dichiara il sindaco David Baroncelli – grazie all’accordo con la Regione Toscana con Lepida cui abbiamo aderito il nostro Comune è autorizzato a fornire l’identità digitale senza alcuno costo per i cittadini, elemento quello della gratuità che contraddistingue il nuovo servizio rispetto al contesto territoriale, e ad autenticare chi ne fa richiesta, un servizio importante e utile che dà la possibilità di avere accesso a numerosi servizi online degli enti pubblici". Spid è necessario anche per accedere a tutti i servizi dell’Azienda sanitaria (cambio del medico, prenotazione CUP, prenotazioni sanitarie), le iscrizioni scolastiche, la visualizzazione dei registri elettronici, i servizi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate solo per fare alcuni esempi.

È necessario presentarsi di persona, non è ammessa la delega ad un altro soggetto.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 055 8052245 - 055 8052324 urp@barberinotavarnelle.it.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino