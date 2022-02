Tribunale di Empoli, accolto ordine del giorno nella discussione del Milleproroghe

Un altro passo fatto in avanti nel percorso di riapertura del Tribunale a Empoli. Nella discussione del Milleproroghe, il Governo ha accolto l’ordine del giorno e il commento di plauso del sindaco Brenda Barnini, del senatore Dario Parrini e del consigliere regionale, Enrico Sostegni, non si è fatto attendere.

"Crediamo molto nella giustezza della richiesta di istituire il Tribunale di Empoli, ampiamente motivato da dati economici, sociali e giudiziari. Abbiamo ottenuto la legge regionale e l'inizio delle audizioni in Commissione Giustizia al Senato. Continueremo a premere in ogni sede affinché l'esame parlamentare prosegua e affinché la questione diventi una priorità per il Governo e la Ministra Cartabia. In questo senso salutiamo con favore l'ordine del giorno accolto dal Governo alla Camera durante la discussione sul Milleproroghe. Aiuta a tenere viva una rivendicazione appropriata e degna del massimo sostegno istituzionale".