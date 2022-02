Un posto per amministrativo presso i servizi finanziari della Città Metropolitana di Firenze

La Città Metropolitana di Firenze ha pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di un'unità di personale, con profilo di area amministrativa, a tempo pieno e determinato, in cat. D, posizione economica D1, con contratto di formazione e lavoro presso il Dipartimento Finanziario (cod. 74). La scadenza per la presentazione delle domande è stabilità in giovedì 3 marzo 2022.

Il bando e le istruzioni per la partecipazione, esclusivamente on line, sono disponibili sulla pagina https://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/concorsi/ alla voce 'Selezione concorsi'.

Qui anche il bando per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un'unità di personale con profilo di area amministrativa, a tempo pieno e determinato, in cat. D posizione economica D1 con contratto di formazione e lavoro presso il Dipartimento Territoriale (cod. 75). Anche in questo caso la scadenza è giovedì 3 marzo 2022.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze