UniStraSi, presentazione dell'Atlante delle guerre e dei conflitti

Domani alle ore 12 nell’aula magna dell’Università per Stranieri di Siena sarà presentata la decima edizione de L’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. L’appuntamento, promosso da Università per Stranieri di Siena e Arci Siena aps in collaborazione con il Cesvot, vedrà la partecipazione di Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Serenella Pallecchi, presidente provinciale Arci Siena aps, e Alice Pistolesi, giornalista de L’Atlante.

Nel rispetto delle norme anti Covid-19 e del contingentamento dei posti disponibili, per partecipare sono obbligatori il Green Pass rafforzato e la prenotazione, scrivendo all’indirizzo pallecchi@arci.it.

Sarà possibile seguire la presentazione anche in streaming all’indirizzo: live.unistrasi.it

L’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo è nato alcuni anni fa su iniziativa del giornalista Raffaele Crocco, con il supporto dell’Associazione 46° Parallelo e la collaborazione del Premio Ilaria Alpi e delle edizioni AAM Terra Nuova di Firenze. Ogni anno il volume offre l’occasione di accendere i riflettori sul tema dei numerosi conflitti ancora in corso nel mondo, sulle motivazioni che li provocano e, soprattutto, sulle condizioni umane e sociali delle popolazioni civili che ne sono vittime insieme ai territori interessati.

Fonte: Ufficio stampa