Vivaista professionista, nuove leve formate nel Pistoiese

Cresce l’occupazione nei vivai pistoiesi, cresce tutto il settore e cresce la necessità di avere operatori qualificati in campo, capaci di rinnovare la tradizionale capacità innovativa di chi ha reso il Pistoia la patria del vivaismo ornamentale europeo.

Per rispondere a queste esigenze è nato ‘Diventa vivaista professionista’ un corso progettato da Giorgio Tesi Group azienda leader del territorio, da Sicuringegneria Siforma agenzia formativa, da Coldiretti Pistoia, col contributo della Fondazione Giorgio Tesi Onlus. Il corso, presentato oggi, partirà ad aprile, le iscrizioni sono già aperte.

“Il vivaismo ornamentale ha potenzialità di crescita ancora inespresse, che non potranno concretizzarsi senza nuovi professionisti che rinnovino il saper fare dei vivaisti pistoiesi, capaci di fondere capacità tecniche e creatività che hanno reso Pistoia il Giardino d’Italia –dichiarano gli organizzatori, Sicuringegneria Siforma, Giorgio Tesi Group e Coldiretti Pistoia-. Per questo abbiamo messo a punto un percorso che parte dalle esigenze di apprendere di chi vuol diventare un professionista vivaista ad alto profilo, con strumenti teorici e pratici”.

“La crescita della competenza del singolo lavoratore, della singola azienda avrà riverberi positivi su tutto il settore, che è in una fase di rapida evoluzione –continuano gli organizzatori-. Nonostante le difficoltà del momento dovute allo spropositato aumento di costi dei energia e materie prime, il vivaismo ornamentale ha grandi potenzialità di sviluppo e di ulteriore crescita occupazionale”.

Dalla elaborazione effettuata da Coldiretti Pistoia su dati Infocamere/Camera di commercio di Pistoia-Prato emerge che negli oltre mille vivai pistoiesi c’è stato un aumento del numero di addetti del 6,8% nel 2021, rispetto al 2020. Un dato che è quasi il triplo rispetto a quello generale della provincia, che è comunque positivo, +2,5%. Il vivaismo ornamentale ha trainato l’occupazione di tutto il settore agricolo pistoiese, che in media è cresciuto del 5,2%. In controtendenza il settore della floricoltura con un meno 3,4%, che tuttavia rimane il settore con più occupati in provincia dopo il vivaismo ornamentale, grazie a 446 aziende.

“Il percorso ‘Diventare vivaista professionista’ è la risposta ad un’esigenza che sorge in un momento di crescita del comparto delle piante ornamentali –spiega Gianfranco Drigo, direttore di Coldiretti Pistoia-. Pur non mancando le preoccupazioni, l’aumento dell’occupazione nell’ultimo anno è un segnale forte al territorio: il nostro vivaismo insieme all’export fa crescere anche l’occupazione. Un’ottima notizia, che dobbiamo sfruttare appieno formando nuovi vivaisti. E con il vivaismo cresce anche tutta l’agricoltura, il dato occupazionale del più 5,2% è un buon segnale che ci fa ben sperare di aver imboccato la giusta traiettoria di futuro ”.

“I mercati richiedono le nostre piante ornamentali, proprio perché sono frutto di maestria ‘pistoiese’. Stiamo crescendo come settore e come azienda –dichiara Fabrizio Tesi, legale rappresentante della Giorgio Tesi Group- ma meno di quel che sarebbe possibile se avessimo più professionisti del vivaismo da impiegare. La nostra partecipazione attiva al percorso formativo è il nostro contributo allo sviluppo dell’intero comparto –conclude Tesi, che è anche presidente di Coldiretti Pistoia. Nonostante le preoccupazioni e le incertezze derivanti dai venti di guerra e dalla pandemia non possiamo che investire sul futuro e quindi nella formazione di nuove leve”.

“In un’ottica di grande collaborazione –dichiara Sicuringegneria Siforma- ci siamo uniti per dare il nostro contributo al territorio pistoiese e a tutti coloro che intendono approcciarsi ad un corso professionalizzante. Rispondiamo così ad un’esigenza che il vivaismo richiede da tempo, formare competenze tecniche professionali specialistiche nel settore vivaistico per andare a colmare una lacuna che si è sempre più evidenziata nel corso di questi ultimi anni”.

Il corso ‘Diventa vivaista professionista’, riconosciuto dalla Regione Toscana, inizierà il 19 Aprile, avrà una durata complessiva di 110 ore di cui 55 teoriche e 55 pratiche, che si terranno a Pistoia presso la sede della Sicuringegneria Siforma e nei vivai della Giorgio Tesi Group. Il percorso terminerà a giugno, con un l’esame finale per la valutazione delle competenze acquisite. Le lezioni pratiche si svolgeranno a giornata piena, per consentire una continuità operativa di acquisizione delle competenze attraverso laboratori e simulazioni.

Il percorso è pensato sia per potenziali lavoratori dipendenti sia per potenziali imprenditori agricoli. Al termine del corso il discente potrà eseguire interventi tecnici agronomici sulle coltivazioni scegliendo il momento migliore in base alle condizioni climatiche, saprà seguire lo stadio dello sviluppo delle coltivazioni e condizioni fitopatologiche della coltivazione, avrà competenze per il controllo dei parassiti e dei trattamenti fitosanitari, avrà conoscenze sulle tecniche di potatura e raccolta per allevare secondo gli standard selezionati, conoscerà le procedure di stoccaggio-carico/scarico.

Il costo della formazione può essere coperto dai Voucher Just in Time della Regione Toscana per soggetti disoccupati, inoccupati, inattivi e/o nelle condizioni previste dalle regole regionali. Per chi non avesse i requisiti è possibile ottenere un contributo da parte di Coldiretti Pistoia e della fondazione Giorgio Tesi Onlus, anch’essa coinvolta nel progetto.

Per iscriversi è necessario contattare la segreteria organizzativa

0573 95 99 18 - formazione@sicuringegneria.com