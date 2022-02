Autopsia su un 53enne morto il giorno dopo la dose booster

Sarà effettuata l'autopsia sul corpo di un 53enne di Agliana, provincia di Pistoia, scomparso il giorno dopo aver ricevuto la dose booster del vaccino. L'esame è stato disposto dall'Asl Centro su richiesta della moglie della vittima per scongiurare qualsiasi correlazione tra vaccino e decesso. L'uomo, secondo quanto riportato dalla stampa locale, ha avuto un malore mentre stava aprendo il suo negozio. I tentativi di rianimazione sono durati quasi un'ora, poi il cinquantenne è stato trasferito senza successo all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Lì è deceduto poco dopo. Il 53enne non aveva avuto effetti collaterali o disturbi dopo le prime due dosi di vaccino. Non sarebbe neppure stata sporta denuncia.