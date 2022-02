Buongiorno la ricetta di oggi mi arriva da un'amica che si chiama come me: Michela. Abita a Firenze e ha due splendide bambine. Michela ha molta fantasia è una mamma che gioca e organizza molte cose con le sue figlie tra le tante preparare i dolci insieme a loro.

La ricetta che mi ha dato è quella dei Biscotti ripieni, con pochi ingredienti e facile da realizzare. Questi biscotti sono buonissimi e da mangiare ad ondi ora del giorno.

Potete utilizzare come ripieno la marmellata che vi piace di più o la cioccolata in crema. Stamani con la Cri in radio dicevamo che magari possiamo farli metà con la marmellata e l'altra metà con la cioccolata.

Michela mi ha concesso due foto: quella in primo piano dei biscotti finiti e quella della preparazione.

Biscotti ripieni

500 gr di farina tipo 1 o 2

160 gr zucchero di canna

120 gr olio di semi bio

120 gr di acqua

Scorza di limone bio

Marmellata o cioccolata in crema

Preparazione:

Fate sciogliere lo zucchero nell’acqua, aggiungete l’olio, la scorza e piano piano la farina il tutto deve raggiungere la consistenza di un panetto. Stendete uno strato sottile ( 3 mm circa) ricavate dei cerchi e, posizionate al centro poca marmellata ( o cioccolata) chiudete facendo combaciare i lembi e “ sigillate “ con una forchetta il bordo. A forno preriscaldato cuocete a 180 per 15/ 18 minuti. Se è gradito, spolverare con zucchero a velo.

Michela da Firenze

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

